Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 6th Match: आईपीएल-14 (IPL 14) में 14 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के बीच सीजन का छठा मैच खेला जाना है, जिसमें हैदराबाद जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरेगा. हैदराबाद को इस सीजन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और उसे बेंगलोर के खिलाफ बेहतर शुरूआत करने की जरूरत है। वहीं आरसीबी मुंबई इंडियंस पर मिली जीत के बाद काफी उत्साह में है.

बैंगलोर के लिए देवदत्त पड्डिकल की शीर्ष क्रम में वापसी हो सकती है. पड्डिकल को पिछले मैच में कोरोना वायरस से रिकवरी के कारण आराम दिया गया था. पड्डिकल की अनुपस्थिति में कप्तान विराट कोहली और वाशिंगटन सुंदर ओपनिंग करने उतरे थे जो सफल नहीं हुए थे. पड्डिकल ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके होने से बेंगलोर के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी.

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, Probable Playing XI

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), मनीष पांडे, जॉनी बेयरस्टो, मोहम्मद नबी, विजय शंकर, अब्दुल समद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, टी नटराजन.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डीविलियर्स (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, डेनियल क्रिस्टियन, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore My Dream11

विराट कोहली, डेविड वॉर्नर, एबी डिविलियर्स, जॉनी बेयरस्टो, ग्लेन मैक्सवेल, डैन क्रिश्चियन, अब्दुल समद, काइल जैमीसन, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, हर्षल पटेल.