आईपीएल (IPL 2021) के 13वें मुकाबले में आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने मुंबई इंडियंस (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) पर छह विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली फ्रेंचाइजी (DCvsMI) अंकतालिका में दूसरे स्‍थान पर आ गई है. पहले स्‍थान पर तीन मैचों में तीन जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है.

आज के मैच में अमित मिश्रा (Amit Mishra) दिल्‍ली की जीत के हीरो रहे. मिश्रा जी ने चार विकेट निकाल मुंबई इंडियंस के बल्‍लेबाजी क्रम को ध्‍वस्‍त कर दिया. उन्‍होंने एक ही ओवर में शानदार फॉर्म में दिख रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और फिर हार्दिक पांड्या को आउट किया. इसके बाद कीरोन पोलार्ड और इशन किशन भी अमित मिश्रा का ही शिकार बने.

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. टीम की बल्‍लेबाजी बेहद खराब रही. मुंबई ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान‍ दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने पांच गेंद बाकी रहते हुए ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.

मुंबई की तरफ से कप्‍तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 30 गेंदों पर 44 रन बनाए. उनके बल्‍ले से तीन चौके और तीन छक्‍के आए. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंदों पर 24 और इशान किशन ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए. अंत में जयंत यादव के बल्‍ले से भी 22 गेंदों पर 23 रन निकले.

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दिल्‍ली कैपिटल्‍स के सलामी बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ सस्‍ते में आउट हो गए. उन्‍होंने वो केवल सात रन ही बना पाए. इसके बाद स्‍टीव स्मिथ 33(29) ने शिखर धवन 45(42) ने मिलकर रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी बनी. कीरोन पोलार्ड ने 10वें ओवर में स्‍टीव स्मिथ को बोल्‍ड कर इस साझेदारी को तोड़ा.

टीम का स्‍कोर जब 100 रन था तब शिखर धवन भी आउट हो गए. राहुल चाहर ने मुंबई को तीसरी सफलता दिलाई. रिषभ पंत महज सात रन ही बना पाए. 25 गेंदों पर 22 रन बनाने वाले ललित यादव और शिमरोन हेटमायर ने नौ गेंदों पर 14 रन बनाकर दिल्‍ली की जीत सुन‍िश्चित की.