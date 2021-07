टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में पिछले चार दिनों में निशानेबाजी में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। कुछ स्पेशलिस्ट इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि 15 सदस्यीय दल के साथ क्या गलत हुआ है, जबकि उनसे पदक की उम्मीद थी।Also Read - Tokyo Olympics 2020: मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची लवलीना बोरगोहेन; पदक से एक कदम दूर

भारतीय निशानेबाजी के प्रसिद्ध नामों में से एक, जॉयदीप करमाकर (Joydeep Karmakar), जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में 50 मीटर राइफल प्रोन में भाग लिया और चौथे स्थान पर रहते हुए कांस्य से चूक गए, ने भारत के प्रदर्शन को आपदा करार दिया और आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया। Also Read - Tokyo Olympics 2020: नाओमी ओसाका तीसरे दौर में बाहर; घरेलू जमीन पर मेडल जीतने का सपना टूटा

कर्माकर ने ट्वीट किया, “अब मैं इसे एक आपदा कहूंगा! ये (10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट) से सबसे बड़ी उम्मीद थी और जो कुछ हुआ उसे लेकर भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए !” Also Read - Tokyo Olympics: मौजूदा चैंपियन शरत कमल हारे, टेबल टेनिस में भारतीय चुनौती समाप्त

Im sad, so are all, but the most? The athletes themselves!So pls refrain from unnecessary trolls and insults.Yes, few of them failed and will face criticism, and its part of every performing artists or athletes.But they are not rugs!Dont let your frustrations add to their trauma

शीर्ष पिस्टल निशानेबाज हीना सिद्धू, जिनके पति रौनक पंडित टोक्यो में भारतीय पिस्टल टीम के कोच हैं, ने ट्वीट किया, “आज 10 मीटर रेंज में निराशाजनक प्रदर्शन। भारतीय निशानेबाजी के बुरे दिन। सौरभ ने अच्छा किया, लेकिन मनु से उन्हें साथ नहीं मिला। बेहद निराशाजनक।”

ट्वीट्स की एक अन्य सीरीज में, कर्माकर ने इस तथ्य का विरोध किया कि निशानेबाज युवा थे और दबाव को संभाल नहीं सकते थे, उन्होंने कहा, एक समान खेल के मैदान में कोई बच्चा नहीं होता।”

Kids?Ofcourse they are kids with their age,I love & will be loving them all the way as my kids too,& im close to them more than 99% ppl here. Bt as an athlete on the playing field I dont ‘undermine’ them as ‘kids’. In a level playing field no ones a kid.We will protect them 1/2

