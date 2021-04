Virat kohli video Message for Covid-19 Precautions: Indian Skipper urge fans to follow coronavirus related guidelines, wash hands regularly: देश में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मंगलवार को भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने फैन्‍स के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस वीडियो में विराट कोहली फैन्‍स से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो कोराना वायरस से बचने के लिए सभी सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और नियमित तौर पर अपने हाथ जरूर धोएं. Also Read - राजनाथ ने रक्षा संगठनों से राज्य सरकारों को ऑक्सीजन, बिस्तर उपलब्ध कराने को कहा

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्‍तान विराट कोहली ने कहा, “दोस्‍तों जैसा की आप जानते हैं कि कोविड के किस्‍से फिर से बढ़ते जा रहे हैं और हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं. मेरी आप सभी से फिर एक बार यही गुजारिश है कि जहां भी आप एसेंशियल सर्विसेस (आवश्‍यक सेवाएं) के लिए निकल रहे हैं तो मास्‍क लगाएं. सामाजिक दूरी का पालन करें. अपने हाथों को सेनिटाइज करते रहें. ये सभी प्रिकोशंस (एहतियात) बरतने बहुत जरूरी हैं.” Also Read - IPL 2021: Sanju Samson की बैटिंग पर भड़के Virender Sehwag, बोले- दो पारियों का खिलाड़ी

विराट कोहली ने आगे कहा, “अगर इस महामारी से हमें दोबारा एक बार उतनी ही दृड़ता से लड़ना है तो हमें हमारे पुलिस वाले भाइयों और बेहनों का साथ देना होगा. इसमें हम सभी की जिम्‍मेदारी बनती है. आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित. प्‍लीज अपनी जिम्‍मेदारी को समझे और इन सभी नियमों का पालन करें. जय हिंद.”

विराट कोहली मौजूदा वक्‍त में बायो-बबल में रहते हुए आईपीएल खेल रहे हैं. भारत में कोरोना संक्रमण की पिछले वेव के दौरान करीब एक लाख मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे. मौजूदा कोरोना वेव के दौरान अबतक रोजाना 2.5 लाख लोग रोजाना इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि इस वक्‍त देश में प्रर्याप्‍त मात्रा में ऑक्‍सीजन भी उपलब्‍ध नहीं है.