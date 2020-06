भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने फादर्स-डे (Father’s Day 2020) के अवसर पर अपने जीवन में पिता के महत्‍व को याद किया. विराट ने फैन्‍स से अपील की कि वो पिता के महत्‍व को याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना अलग रास्‍ता चुनें. Also Read - शोएब मलिक का दावा, पाकिस्‍तान के पास टी20 विश्‍व कप जीतने का बेहतरीन मौका

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर अपने पोस्‍ट में लिखा, "इस फादर्स डे पर मैं आप सभी ये यह दरख्‍वास्‍त करता हूं कि अपने पिता से मिले प्‍यार के लिए कृत्‍ज्ञ महसूस करें. जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने ही रास्‍ते का इस्‍तेमाल करें. आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्‍योंकि वो हमेशा आपको देख रहे हैं. भले वो प्रत्‍यक्ष रूप से आपके साथ मौजूद हों या नहीं हों. हैप्‍पी फादर्स डे."

This father's day, I urge you all to be grateful for the love of your father but always look for your own path to move forward in life. You'll never have to look behind because they're always watching over you whether they're physically there or not. Happy father's day pic.twitter.com/u87hHWL03b

— Virat Kohli (@imVkohli) June 21, 2020