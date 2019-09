भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन आश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. ये कमाल उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर काउंटी क्रिकेट (County Cricket) खेलते हुए किया है. नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire) के लिए खेलते हुए केंट (Kent) के खिलाफ आश्विन ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और इसी के साथ पूरे मैच में उन्होंने 9 विकेट भी झटका दिए. वर्ल्ड टेस्ट टूर्नामेंट में आश्विन को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था. इस मामले में बहुत बहस भी हुई. आश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को टीम का हिस्सा बनाया गया था. भले ही काफी वक्त से ये खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेल पा रहा है मगर अपनी इस प्रदर्शन से टीम सेलेक्टर्स का ध्यान खींचने में जरूर कामयाब हो रहा है.

बल्लेबाजी से भी किया कमाल

भारतीय टीम में जब आश्विन को शामिल किया गया था तब वो एक ऑल राउंडर की हैसियत से टीम में आए थे. अपनी इसी ऑलराउंडर वाली क्वालिटी के दम पर आश्विन ने इंग्लैंड की धरती पर अपने बल्लेबाजी के भी जौहर दिखाए. मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के बाद उन्होंने 55 रन की शानदारी पारी भी खेली. हालांकि, आश्विन के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा.

WICKET & END OF INNINGS | Ravi Ashwin claims five wickets in the innings as he traps Jordan Cox LBW for 20 to bowl Kent out for 259 in their second innings. Notts require 440 runs to win.

— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) September 12, 2019