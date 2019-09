नई दिल्ली: केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले मुक्केबाज अमित पंघल और मनीष कौशिक को सम्मानित किया. इस दौरान रिजिजू ने रजत पदक विजेता पंघल को 14 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेता मनीष कौशिक को आठ लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया.

पंघल को 52 किग्रा के फाइनल में रियो ओलम्पिक-2016 में स्वर्ण जीतने वाले उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन जोइरोव से 0-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था. वहीं, कौशिक को 63 किग्रा में विश्व चैम्पियन क्यूबा के एंडी क्रूज गोमेज ने 0-5 से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था.

हमारे अनमोल “दो” रतन!

India’s best ever performance in World Men’s Boxing Championship! I’m proud to honour @Boxerpanghal the first Indian to win Silver medal and Manish Kaushik who won bronze medal🇮🇳 pic.twitter.com/gb7cfGrOdt

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 23, 2019