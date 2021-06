Milkha Singh Health Update: ‘फ्लाइंग सिख’ के नाम से मशहूर लीजेंड एथलीट मिल्खा सिंह की हालत में सुधार आया है. एक मेडिकल बुलेटिन में PGIMER, चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पूर्व भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह की हालथ में सुधार हुआ है. उनके सभी पैरामीटर स्थिर हैं और मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद गुरुवार तीन जून को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें बीस मई को कोविड-19 की पुष्टि हुई थी. Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कोविड से जूझ रहे मिल्खा सिंह की हालत का जायजा

इलाज के लिए 91 साल के मिल्खा सिंह को पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया था लेकिन गुरूवार को उन्हें चंडीगढ के पीजीआईएमईआर में भर्ती किया गया. साल 1958 और 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह को कोविड निमोनिया की शिकायत थी. बाद में उन्हें ऑक्सीजन लेवल गिरने की भी शिकायत हुई. Also Read - शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की तबीयत बिगड़ी, AIIMS में भर्ती कराए

इससे पहले कोरना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मिल्खा सिंह आईसोलेट हो गए थे. तब उनकी पत्नी निर्मला सिंह ने बताया कि एक रसोइया, जो 50 साल से परिवार के साथ है, को पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था. निर्मला सिंह ने कहा कि सरदार जी की तबीयत ठीक है. वो असहज महसूस कर रहे थे, इसी कारण हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया. Also Read - Delhi News Updates: दोबारा ऑक्सीजन की कमी की संभावना पर High Court सख्त, कहा- अबकी बार ऐसा हुआ तो...

1958 टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में भी 400 मीटर और चार गुणा 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं. पिछले साल कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से मिल्खा सिंह लोगों से घर पर रहकर लॉकडाउन के दौरान रोजाना व्यायाम करने की अपील कर रहे हैं.

Former Indian sprinter Milkha Singh's condition has improved, all his parameters are stable. He's being monitored by our team: Dr. Jagat Ram, PGIMER Director, Chandigarh

On June 3 he was admitted to ICU due to dipping O2 level. On May 20, he had tested positive for COVID19 pic.twitter.com/n5WXISy8xz

