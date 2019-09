भुवनेश्वर: भारत की फर्राटा महिला धावक दुती चंद ने एथलेटिक्स से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है. दुती ने सोमवार को ट्वीट किया, “मैं बचपन से ही राजनीति में आना चाहती थी. मेरा परिवार जमीनी स्तर से राजनीति से जुड़ा हुआ है. मेरी मां गांव की सरपंच रही हैं.” दुती ने हालांकि यह साफ कर दिया है कि उनका अभी नेतागिरी करने का मन नहीं है. वह एथलेटिक्स में अपने करियर के समापन के बाद रजनीति में कूदेंगी.

I have always wanted to join politics since childhood. My family has also been involved in grassroots politics, with my mother being the SARPANCH of our village.

— Dutee Chand (@DuteeChand) September 23, 2019