Asian Games 2023 में मेडल जीतने उतरेंगी भारत की ये Super Moms- देखें फुल लिस्ट

नई दिल्ली: मदरहूड और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को टॉप लेवल पर मैनेज करना एक बड़ा काम है, जिसे हम अक्सर यूरोपीय देशों में देखते हैं, ना कि भारतीयों में. हालाँकि, अब अधिकतर भारतीय प्रतिस्पर्धा जारी रखकर इस प्रवृत्ति को तोड़ रहे हैं. जब हम भारतीय पेशेवर खेलों में सुपर मॉम्स (Super Moms) के बारे में बात करते हैं, तो छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और छह बार की ग्रैंडस्लैम विजेता सानिया मिर्जा सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं. सानिया ने टेनिस से संन्यास ले लिया है जबकि मैरीकॉम अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं.

लेकिन खेल जगत में कुछ और भी सुपर मॉम्स हैं जो उस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो मिर्जा और मैरीकॉम ने वर्षों में बनाई थी. चीन के हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou Asian Games) में अब कुछ दिन ही बचे हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहीं कुछ भारतीय सुपर मॉम्स (Indian Super Moms) पर एक नजर डालते हैं.

दीपिका पल्लीकल (स्क्वैश)

भारतीय स्क्वैश की पोस्टर गर्ल दीपिका पल्लीकल देश के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी ने जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता था.

And just like that 3 became 5🤍@DineshKarthik and I are very humbled to have been blessed with two beautiful baby boys, Kabir Pallikal Karthik & Zian Pallikal Karthik, and we could not be happier🤍 pic.twitter.com/siyyt3MlUU

— Dipika Pallikal (@DipikaPallikal) October 28, 2021