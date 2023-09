हांगझोउ. भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने शानदार लय जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां चीनी ताइपे पर 3-0 की जीत से एशियाई खेलों के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया. दक्षिण कोरिया पर शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत ने शुक्रवार को चीनी ताइपे पर एक घंटे 25 मिनट में 25-22, 25-22, 25-21 से जीत दर्ज की और पहले से छठे स्थान के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया.

भारत रविवार को जापान या कजाखस्तान के सामने होगा. भारतीय टीम पहले पिछड़ रही थी लेकिन एरिन वर्गीज ने 11-13 से अंतर कम कराया जिसके बाद 21-21 की बराबरी हासिल की, फिर वर्गीज और अश्वल राय ने अंतिम दो अंक जीतकर भारत को बढ़त दिलायी. दूसरे सेट में एक समय स्कोर 17-17 से बराबर था लेकिन भारतीय टीम ने अंतिम क्षण में लगातार अंक जुटाकर 25-22 से इसे भी अपने नाम किया।

निर्णायक सेट में भारतीय टीम एक समय 10-4 से आगे थी लेकिन बढ़त गंवाकर 14-14 की बराबरी पर आ गयी. पर उन्होंने 21-18 की बढ़त बनाकर 25-21 से इसे जीत लिया.

Our Volleyball team is into the Quarter Finals 💪🏽

Here’s the winning moment from our 3-0 win against Chinese Taipei 🏐 pic.twitter.com/HhsnN1gnbh

— Team India (@WeAreTeamIndia) September 22, 2023