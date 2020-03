इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के नाम से मशहूर बीएनपी पारीबास ओपन की शुरुआत बुधवार से होनी थी लेकिन अब कोरोनावायरस के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट के आयोजक-रिवरसाइड काउंटी कम्यूनिटी ऑफ इंडियन वेल्स ने काउंटी अधिकारियों द्वारा एक मरीज के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि होने के साथ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद ये फैसला लिया।

भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल (Sumit Nagal) को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था लेकिन अब वो आयोजकों के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नागल ने कहा है कि आयोजकों का फैसला काफी देरी से आया है।

Yes you could not cancel Indian Wells any sooner? Why even wait till Sunday night?

You didn’t know about the virus or were you waiting for the last second for everyone to arrive, give them a nice welcome mail and then cancel it? #ATP

— Sumit Nagal (@nagalsumit) March 9, 2020