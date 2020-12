टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने सभी तरह की क्रिकेट से आज अपने संन्यास की घोषणा कर दी है. पार्थिव ने साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में नॉटिंगम (इंग्लैंड) टेस्ट से अपने इंटरनेशल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच करीब 3 साल पहले साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. Also Read - IPL 2020 : आकाश चोपड़ा ने RCB के Probable Playing XI का किया ऐलान, पार्थिव पटेल को किया बाहर

यह विकेटकीपर बल्लेबाज आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार एक्टिव था. वह इस सीजन आईपीएल में विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का हिस्सा थे. लेकिन इस सीजन उन्हें इस लीग में एक भी मैच खेलने का चांस नहीं मिला था. पार्थिव घरेलू क्रिकेट में गुजरात की टीम के कप्तान भी रहे हैं. उन्होंने गुजरात को साल 2016-17 में अपनी कप्तानी में रणजी ट्रोफी चैंपियन भी बनाया था. Also Read - पार्थिव पटेल बोले-टीम इंडिया को नहीं मिल सकता स्थाई विकेटकीपर, बताई वजह

उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो उन्होंने 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इन तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कुल 1706 रन बनाए हैं, जिनमें 10 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं. इसके अलावा विकेटकीपिंग करते हुए इस खिलाड़ी के नाम 93 कैच और 19 स्टंप्स भी हैं.

U have been integral part of the journey…thank you for always been there…❤️❤️❤️love you… https://t.co/Qkf1Wbms2B

— parthiv patel (@parthiv9) December 9, 2020