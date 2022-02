बल्लेबाज वी.आर वनिता (VR Vanitha) ने सोमवार को 31 साल की उम्र में खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। वनिता ने ट्विटर के माध्यम से संन्यास की घोषणा की और भारतीय टीम की साथी झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) और मिताली राज (Mithali Raj) को धन्यवाद दिया, जिन्होंने जनवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था। इसके अलावा, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और टीम के अन्य साथियों को धन्यवाद दिया जो खेल में उनकी यात्रा का हिस्सा रहे थे।Also Read - कितने मैच खेले हैं आपने ? Mithali Raj पर सवाल उठाते ही भड़की VR Vanitha, ब्रि‍टिश कमेंटेटर को दिया करारा जवाब

