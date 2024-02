भारतीय महिलाओं ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर रचा इतिहास

17 साल की अनमोल खरब के शानदार प्रदर्शन के दम पर रविवार को भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर अपना पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप खिताब जीता. विश्व रैंकिंग में 472वें स्थान पर मौजूद अनमोल ने निर्णायक मुकाबले में 42वीं रैंकिंग वाली पोर्नपिचा चोइकेवोंग को हराकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई.

यह दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु थीं, जिन्होंने 17वीं रैंकिंग वाली सुपानिडा काटेथोंग को 21-12, 21-12 से हराकर भारतीय अभियान की शुरुआत की.

Also read:सुमित नागल बैंगलोर ओपन के सेमीफाइनल में हारे; भारत के रामकुमार-साकेत की जोड़ी ने जीता डबल्स खिताब

सिंधु ने अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए केवल 39 मिनट में जीत हासिल कर ली. यह काटेथोंग के खिलाफ आठ मुकाबलों में सिंधु की पांचवीं जीत है. ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला जोड़ी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, एक बार फिर मौके पर पहुंची और भारत की बढ़त दोगुनी कर दी.

23वीं रैंकिंग वाली भारतीय जोड़ी ने 10वीं रैंकिंग वाली जोंगकोलफान कितिथाराकुल और राविंडा प्राजोंगजाई को 21-16, 18-21, 21-16 के स्कोर से हराकर उलटफेर किया.

HISTORY CREATED AT #BATC2024

WE ARE THE ASIAN CHAMPIONSbr>

India defeats Thailand 🇹🇭 3-2 in the FINALS at Women’s Badminton Asian Team Championship 2024

Anmol Kharb defeated Thai player 21-14, 21-9 in the deciding match #BATC2024 #BadmintonIndia pic.twitter.com/WGQfMMo2F1

— The Khel India (@TheKhelIndia) February 18, 2024