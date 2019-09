सूरत: ऑफ-स्पिनर दिप्ती शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है. शर्मा ने मुकाबले में किए चार ओवर में आठ रन देकर तीन विकेट चटकाए और तीन मेडन भी डाले. वह एक टी-20 मैच में इतने मेडन डालने वाली पहली भारतीय हैं. उन्होंने केवल अपने चौथे ओवर में रन दिए और दो मेडन ओवर में विकेट भी चटकाए. शर्मा की शानदार गेंदबाजी के कारण मेजबान टीम 131 के स्कोर भी डिफेंड करने में कामयाब रही.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम को एक गेंद शेष रहते 119 रन पर ऑल आउट कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए मिगनोन डु प्रीज ने 43 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन की पारी खेली. लेकिन उनकी यह पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई. उनके अलावा लिजेले ली ने 16 और लौरा वोल्वार्डट ने 14 रन बनाए.

भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने तीन और शिखा पांडे, पूनम यादव तथा राधा यादव ने दो-दो, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक विकेट हासिल किया. दीप्ति को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. इससे पहले, भारत ने कप्तान हरमनप्रीत कौर की 43 रन की उपयोगी पारी की मदद से आठ विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया.

18 balls, 18 dots & 3 wickets.
@Deepti_Sharma06 on an absolute roll in Surat.

