मारलो (ब्रिटेन): गुरजीत कौर के अंतिम मिनट में किए गए गोल से भारतीय महिला हॉकी टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला के शुरूआती रोमांचक मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से शिकस्त दी. भारतीय टीम ने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शर्मिला देवी और गुरजीत के गोल से जीत हासिल की. पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गोल करने के कई प्रयास किए लेकिन कामयाब नहीं हुए. दूसरे क्वार्टर में भारत ने मैच में दबदबा बनाते हुए दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन विपक्षी टीम की गोलकीपर मैडी हिंच ने इनका शानदार बचाव किया.

ग्रेट ब्रिटन ने एक बेहतरीन मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इसे रोक लिया जिससे पहला हाफ गोलरहित रहा. अंतिम क्वार्टर के पहले ही मिनट में ग्रेट ब्रिटेन की एमिली डेनफ्रोड ने मौके का फायदा उठाते हुए 46वें मिनट में अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी.

