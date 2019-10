मारलो (इंग्लैंड): भारतीय महिला हॉकी टीम को ग्रेट ब्रिटेन ने यहां चौथे मैच में बुधवार को 1-3 से शिकस्त दे दी. यह भारत की इंग्लैंड दौर में पहली हार है. ब्रिटेन ने हन्नाह मार्टिन (पांचवें मिनट) के गोल से शुरू में ही बढ़त हासिल कर ली लेकिन भारत की नेहा गोयल ने 18वें मिनट में गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

चार्लोट वाटसन ने मध्यांतर से ठीक पहले 29वें मिनट में गोल करके ब्रिटेन को आगे किया जबकि जिसेली एंसली ने 50वें मिनट में तीसरा गोल दागा. इससे ब्रिटेन इस श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने में सफल रहा. विश्व में नंबर नौ भारत ने अपने पहले मैच में 2-1 से जीत दर्ज की थी जबकि इसके बाद अगले दो मैच 1-1 और 0-0 से बराबर रहे थे.

Tough luck, but we shall come back stronger in the last #GBRvIND fixture on 4th October, 2019 at 2:00 PM (IST). #IndiaKaGame #EnglandTour pic.twitter.com/8dZJkqThE8

भारत और ब्रिटेन के बीच पांचवां और अंतिम मैच शुक्रवार को खेला जाएगा.

Lethal Defender of the Indian Women’s Hockey Team, Deep Grace added another feather to her illustrious hat as she completed her 200th International Cap during the ongoing #EnglandTour against Great Britain on 2nd October 2019.

Read more: https://t.co/gCvRi81ITt#IndiaKaGame pic.twitter.com/Zk2wVeTdsp

— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2019