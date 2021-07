Indians vs County Select XI, Live: इंडियंस और काउंटी सेलेक्‍ट इलेवन के बीच जारी तीन दिवसीय प्रैक्टिस टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और टेस्‍ट क्रिकेट में उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) नहीं बने. इसके बाद से ही फैन्‍स लगातार दोनों की गैर-मौजूगी पर सवाल उठा रहे थे. इस मामले में अब बीसीसीआई की तरफ से सफाई दी गई है.Also Read - IND vs SL LIVE, भारत vs श्रीलंका दूसरा वनडे @कोलंबो: भारत को बैक-टू-बैक दो झटके, पृथ्‍वी-इशान सस्‍ते में आउट

बीसीसीआई ने रिलीज जारी कर बताया कि विराट कोहली की पीढ़ में जकड़न है. सोमवार सुबह उन्‍हें पीठ दर्द की शिकायत हुई थी. जिसके चलते उन्‍हें मेडिकल टीम ने इस मैच से आराम लेने का सुझाव दिया है.

इसी तरह उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे कि बाई हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है. उन्‍हें इंजेक्‍शन दिया गया है. मेडिकल टीम के सुझाव पर ही वो इस मैच का हिस्‍सा नहीं हैं. मेडिकल टीम उनकी चोट पर नजरें बनाए हुए है. उम्‍मीद की जा रही है कि पहला टेस्‍ट मैच शुरू होने तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे.

बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि भारतीय टीम के दो सीनियर खिलाड़ी चोटिल हैं. जिसे देखते हुए रोहित शर्मा को कप्‍तानी की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है.

बताया गया कि ईसीसी की तरफ से अनुरोध किया गया कि दो बड़े खिलाड़ी चोटिल होने के बाद भारतीय दल अपने स्‍क्‍वाड में से दो खिलाड़ी इस मैच के लिए टीम में शामिल कर सकता है क्‍योंकि भारत के बहुत सारे खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में आने के कारण उपलब्‍ध नहीं; हैं या फिर क्‍वारंटीन में हैं. जिसे देखते हुए वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.