टोक्यो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे चर्चित और भारत में हॉकी की टीम ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही।

2016 रियो ओलंपिक की तुलना में इसमें 134 फीसदी का उछाल देखने को मिला। नीरज की सफलता के बाद ओलंपिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जश्न मनाने के वीडियो को भारत में सर्वाधिक बार देखा गया।

23 साल के चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद देश के लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने वाला ट्वीट भी सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला और री-ट्वीट किया गया ट्वीट था।

Still processing this feeling. To all of India and beyond, thank you so much for your support and blessings that have helped me reach this stage.

This moment will live with me forever pic.twitter.com/BawhZTk9Kk

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 8, 2021