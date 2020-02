India’s Test Squad Announced: पांच टी-20 मैचों की सीरीज में न्यूज़ीलैण्ड को मात देने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम एकदिवसीय मैच और टेस्ट मैचों के लिए तैयार है. पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज़ रोहित शर्मा को पैर में तकलीफ हुई थी जिसकी वजह से उन्हें मैच के बीच में ही मैदान से बाहर जाना पड़ा था. इसी चोट की वजह से रोहित शर्मा को अब कीवी के खिलाफ होने वाले टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. टीम इंडिया के लिए ये यक़ीनन एक परेशानी का सबब है. आपको बता दें कि रोहित की जगह वनडे टीम में अब मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है.

NEWS : Rohit Sharma has been ruled out of the upcoming ODI and the Test series against New Zealand.

— BCCI (@BCCI) February 4, 2020