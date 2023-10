Asian Games 2023 में भारत के सबसे युवा और उम्रदराज मेडल विजेता के बीच है 50 साल का अंतर!

हांग्जो में हुए एशियाई खेलों में भारत ने आज तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर 107 पदकों के साथ टूर्नामेंट खत्म किया. बता दें कि इससे पहले एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में आया था जहां उन्होंने 70 पदक जीते थे. हांग्जो खेलो में गए भारतीय दल से जुड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि एशियाड में भारत के सबसे कम युवा और सबसे उम्रदराज पदक विजेता के बीच उम्र का अंतर 50 साल का है.

एशियाई खेलों 2023 में भारत ने ट्रैक और फील्ड एथलीट में सबसे ज्यादा 29 मेडल जीते, जिसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) और किशोर कुमार जेना (Kishore Jena) के बीच पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में ऐतिहासिक गोल्ड और सिल्वर पदक भी शामिल थे.

Neeraj Chopra sets the gold standard once again, and our Men’s 4X400 Relay Team swiftly follows suit. Kudos to Muhammed Anas, Amoj Jacob, Muhammed Ajmal & Rajesh Ramesh for clinching another gold. India shines brighter with your achievements!#AsianGames pic.twitter.com/iibN733z83

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 4, 2023