भारतीय क्रिकेट टीम अपने पहले डे-नाइट टेस्ट की तैयारी को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रही है. इस समय टीम इंडिया इंदौर में जमकर पसीना बहा रही है. रविवार को टीम के कई सदस्यों ने होलकर स्टेडियम में दूधिया रोशनी में जमकर प्रैक्टिस की.

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे-नाइट टेस्ट 22 नवंबर से 26 नवंबर तक कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस में खेला जाएगा. दो मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है.

तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 14 विकेट चटकाए थे जिसके बाद उन्हें ब्रेक दिया गया. भारत ने पहला टेस्ट पारी और 130 रन से जीता.

कोहली सहित कई खिलाड़ी ट्रेनिंग से दूर रहे

कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा और उमेश यादव की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया. इंदौर टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले ओपनर मयंक अग्रवाल और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने भी ट्रेनिंग नहीं की.

इन खिलाड़ियों ने किया जमकर अभ्यास

मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्रन जडेजा ने अभ्यास किया जबकि ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने भी पसीना बहाया.

Getting ready for the Pink ball Test be like #TeamIndia #INDvBAN pic.twitter.com/BtwfEwFKwN

— BCCI (@BCCI) November 17, 2019