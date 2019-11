राजकोट: भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम सात बजे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मैच पूरे करने से खिलाड़ी बन जाएंगे. मैच से पहले जारी वीडियो में रोहित शर्मा ने कहा कि वे सौंवे मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं. उतार-चढ़ाव के बीच अब तक का ये सफर काफी यादगार रहा है. उन्होंने कहा कि इस मैच में वो बेहतर प्रदर्शन करके इसे एक अच्छी याद के रूप में संजोएंगे.

.@ImRo45 is all set to play his 100th T20I tonight. Watch the Hitman share his thoughts on his memorable journey so far – by @28anand #TeamIndia pic.twitter.com/niSC8Gg0ZQ

— BCCI (@BCCI) November 7, 2019