भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 5 मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान टीम का क्लीन स्वीप करके की थी. इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में रिजल्ट इसके उलट रहा. कीवी टीम ने वनडे में भारत का सफाया कर दिया. वनडे सीरीज में भारतीय टीम 347 और 296 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर सकी. विराट कोहली का बल्ला भी अपनी ख्याति के मुताबिक नहीं बोला.

INDvNZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीता तीसरा वनडे, भारत का 3-0 से किया सफाया

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कोहली एंड कंपनी की हार का मुख्य कारण बताया है. सहवाग का कहना है कि वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का विकेट ना ले पाना हार का मुख्य कारण है.

Name- @BLACKCAPS

Work- Whitewash.

After being whitewashed in T20’s , great effort from New Zealand to whitewash India in the One day Series.

Bumrah being wicketless in the series was a big factor. #NZvIND

— Virender Sehwag (@virendersehwag) February 11, 2020