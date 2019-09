धर्मशाला: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन मैच को लेकर एक बुरी खबर है. मैच से पहले आज दोपहर को तेज बारिश हुई. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार दिन में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अगर शाम तक बारिश होती रही तो प्रशंसकों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है. हालांकि मैच शाम सात बजे शुरू होगा लेकिन बारिश आने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में पानी निकासी की बेहतरीन व्यवस्था है और अगर बारिश शाम पांच बजे रूक जाती है तो पूरे 40 ओवर मैच के लिए मैदान तैयार हो जाएगा. बारिश की स्थिति में पांच-पांच ओवर का मैच भी अधिकारिक होगा. बारिश को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मशाला में जमकर बारिश हो रही है.

Raining at the moment. But forecast is to clear up. Ground has good drainage facilities. It’ll be tested tonight. Fingers/toes🤞 #IndvSA @StarSportsIndia pic.twitter.com/YOnU8iYaFC

— Aakash Chopra (@cricketaakash) September 15, 2019