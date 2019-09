धर्मशाला: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यहां खेला जाने वाला तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा. मैच शुरू होने का निर्धारित समय शाम सात बजे था जबकि छह बजकर 30 मिनट पर टास होना था. बारिश के कारण टास भी नहीं पाया. लगातार बारिश के बीच मैच अधिकारियों ने काफी इंतजार करने के बाद लगभग सात बजकर 45 मिनट पर मैच रद्द करने का फैसला किया.

#IndiavsSouth Africa, 1st T20I: Match has been called off due rain at Dharamshala, Himachal Pradesh. pic.twitter.com/XpcFreBEg9

दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मैच 18 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा जबकि तीसरा और अंतिम मैच 22 सितंबर को बेंगलुरु में होगा. स्टेडियम हालांकि इस मुकाबले के लिए खचाखच भरा हुआ था और इस मैच के रद्द होने से निश्चित तौर पर दर्शक निराश हुए होंगे. दोपहर को ही तेज बारिश शुरू हो गई लेकिन शाम पांच बजकर 30 मिनट तक इसमें कुछ कमी आई जिससे मैच होने की उम्मीद बंधी.

The rains continue and the match has officially been called off. See you in Chandigarh for the 2nd T20I #INDvSA pic.twitter.com/BjZ9Y7QAf2

— BCCI (@BCCI) September 15, 2019