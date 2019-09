धर्मशाला: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को यहां एचपीसीए स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टी-20 मैच में बारिश के बाद मैदान गीला होने के कारण टॉस में देरी हुई है. लगातार बारिश के कारण मैदान में काफी पानी भर गया है. मैदानकर्मी हालांकि मैदान से पानी निकाले के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि मैदान को खेलने लायक बनाया जा सके.

Things not looking great here in Dharamsala at the moment. It is pouring ⛈️⛈️😢 #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/azf8NDMVTV — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

धर्मशाला में शनिवार दोपहर बारिश हुई थी और रविवार को दोपहर से भी बारिश जारी थी. लेकिन करीब तीन बजे बारिश रुक गई है, लेकिन मैदान पर अभी भी कवर मौजूद हैं. बीसीसीआई ने अपने ट्वीटर पर बताया कि मैदान पर काम जारी है ताकि इसे खेलने लायक बनाया जा सके. बता दें कि बारिश के चलते मैच ज्यादा देर तक प्रभावित रहता है तो यह मुकाबला पांच-पांच ओवर का भी खेला जा सकता है, जो कि आधिकारिक माना जाएगा.

Work in progress at the moment to get the ground ready here in Dharamsala 🤞🏻#INDvSA pic.twitter.com/Oqbsy3go0g — BCCI (@BCCI) September 15, 2019



आज खेला जाना है पहला टी-20 मुकाबला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज यहां के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने इससे पहले विंडीज को हर प्रारूप में एकतरफा मात दी थी और अब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी यही करना चाहेगी. विंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने रन किए थे तो वहीं गेंदबाजों में युवा नवदीप सैनी ने पदार्पण सीरीज में ही काफी प्रभावित किया था. विंडीज और दक्षिण अफ्रीका में हालांकि काफी अंतर है, लेकिन हार्दिक पांड्या के आने से मेजबान टीम और मजबूत हो गई है. विंडीज दौरे पर उन्हें आराम दिया गया था.

Raining in Dharamsala at the moment 😔 — BCCI (@BCCI) September 15, 2019



टीमें इस प्रकार हैं(सम्भावित) :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, क्रूणाल पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, खलील अहमद, दीपक चहर और नवदीप सैनी.

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (कप्तान), रासी वान डर डुसैन, टेम्बा बावुमा, जूनियर डाला, बजरेन फॉट्यूइन, बेयुरान हेड्रिक्स, रीज हैड्रिक्स, डेविड मिलर, एनरिक नोर्टजे, आंदिले फेहुलक्वायो, ड्वायन प्रीटोरियस, कागिसो रबादा, तबरेज शम्सी, जॉर्ज लिंडे.