सिडनी टेस्‍ट (INDvsAUS, 3rd Test) के तीसरे दिन भारतीय टीम ने शुबमन गिल (Shubman Gill) के अर्धशतक की मदद से दिन का खेल खत्‍म होने तक दो विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम (India vs Australia) अभी भी ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍कोर से 242 रन पीछे है. Also Read - India vs Australia: Steve Smith का रन आउट मेरे करियर का बेस्ट पल: Ravindra Jadeja

भारतीय के कार्यवाहक उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मैच में 26 रन की पारी खेली. शुबमन गिल 101 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए. दिन का खेल खत्‍म होने तक कार्यवाहक कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) तीन और चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) नौ रन बनाकर खेल रहे हैं. Also Read - Ind vs Aus: Watch Ravindra Jadeja के डायरेक्‍ट थ्रो ने स्‍टीव स्मिथ की पारी का किया अंत, Wasim Jaffer बोले- चीते...

इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) ने मैच में 131 की पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था. ऑस्‍ट्रेलिया की पारी 338 रनों पर समाप्‍त हुई. Also Read - 'R Ashwin की गेंदबाजी जैसी विविधता का अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया, उनका सामना करना काफी चुनौतीपूर्ण'

ऑस्‍ट्रेलिया ने दूसरे दिन दो विकेट के नुकसान पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया. पहले सेशन के दौरान मेजबान टीम ने कुल तीन विकेट गंवाए. मार्नस लाबुशाने 91 रन बनाकर आउट हुए और अपने शतक से नौ रन से चूक गए. इससे पहले उन्‍होंने स्‍टीव स्मिथ के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई.

मैथ्‍यू वेड 13 रन बनाकर आउट हुए जबकि क्रिस ग्रीन अपना खाता तक नहीं खोल पाए. दूसरे सेशन के दौरान स्‍टीव स्मिथ ने अपना शतक पूरा किया. हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा. कप्‍तान टिम पेन एक रन बनाकर आउट हुए तो पैट कमिंस और नॉथन लियान अपना खाता तक नहीं खोल पाए. अंत में स्‍टीव स्मिथ में रन आउट हो गए.