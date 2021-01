ऑस्‍ट्रेलिया और भारत (India vs Australia, 3rd Test) के बीच जारी स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) ने पहली पारी में 131 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में भी 81 रन बना दिए. स्मिथ की धुआंधार पारियों से मेजबान टीम इस वक्‍त मैच में बेहद मजबूत स्थिति में हैं. उन्‍होंने एक ही पारी में शतक और अर्धशतक जड़कर कई दिग्‍गजों के रिकॉर्ड को अब पीछे छोड़ दिया है. Also Read - IND vs AUS: ब्रिसबेन में तय समय पर ही होगा चौथा टेस्‍ट, BCCI ने क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के सामने रखी ये शर्त

स्‍टीव स्मिथ के शतक और अर्धशतक के दम पर खबर लिखे जाने तक ऑस्‍ट्रेलिया की भारत पर 400 रन की बढ़त हो गई है. भारत के लिए यहां से वापसी कर पाना बेहद कठिन नजर आ रही है. स्मिथ ने मार्नस लाबुशाने के साथ (India vs Australia, 3rd Test) मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई.

स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) एक ही टेस्ट में शतक और अर्धशतक लगाने का कारनामा 10 बार कर चुके हैं और इस मामले में वह जैक कैलिस, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, एलन बॉर्डर, एलिस्टर कुक और कुमार संगकारा से भी आगे निकल चके हैं.

दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के कैलिस ने नौ बार यह कारनामा किया है जबकि इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन बना चुके कुक 8 बार एक ही मैच में शतक और अर्धशतक लगा चुके हैं.

इसके अलावा बॉर्डर, सचिन, पोटिंग और भारत के मौजूदा कप्तान विराट कोहली 7-7 बार एक ही मैच में शतक तथा अर्धशतक लगा चुके हैं.