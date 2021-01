भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी ब्रिसबेन टेस्‍ट में मेजबान देश के दर्शकों का दुर्व्यवहार लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. सिडनी के ब्रिसबेन में भी ऑस्‍ट्रेलियाई फैन्‍स की तरफ से नस्‍लीय टिप्‍पणी की गई. यह मामला शनिवार को और गंभीर आ गया जब पहचाने जाने से बचने के लिए कोविड-19 की आड़ में ऑस्‍ट्रेलियाई फैन्‍स फेस मास्‍क लगाकर मैदान में नजर आए. Also Read - IND vs AUS: टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने पर Adam Gilchrist सख्त, बोले- कारण जानना जरूरी

ब्रिसबेन टेस्‍ट के पहले दिन मोहम्‍मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर पर नस्‍लीय टिप्‍पणी की गई थी, जिसकी शिकायत भारतीय टीम ने तुरंत अंपायर्स से की थी. क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शनिवार सुबह एक वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में कुछ फैन्‍स कोरोना से चने की आड़ में फेस मास्‍क लगाकर मैदान में नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में बीयर के गिलास हैं. वीडियो के साथ कैप्‍शन में लिखा गया, “ब्रिसबेन का व्‍यवहार पूरी तरह से नॉर्मल है.” Also Read - India vs Australia- मैं लाल गेंद से भी खेलने के तैयार हूं मुझे बस मौका चाहिए था: Washington Sundar

इस वीडियो पर बड़ी संख्‍या में भारतीय फैन्‍स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि मैं उम्‍मीद करता हूं कि नस्‍लीय टिप्‍पणी करने के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए ये एक तरीका नहीं होगा. इसी तरह एक अन्‍य भारतीय फैन ने कहा कि बीयर पीने के लिए तो मास्‍क हटाना ही होगा और फिर चेहरा पहचाना जाएगा.

I hope players are not racially abused in remaining of the Test and focus be on Good Cricket from both the Teams.

— संकल्प Dubey (@sdSankalp26) January 16, 2021