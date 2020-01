भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टी-20 मैच रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस मैच के जरिए युवा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. स्ट्रेस फ्रेक्चर से जूझने वाले बुमराह ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले भारतीय टीम के नेट अभ्यास सेशन में गेंदबाजी की.

श्रीलंका ने आराम करने का फैसला किया

हेड कोच रवि शास्त्री की अगुआई वाले टीम के सहयोगी स्टाफ की निगरानी में बुमराह ने गेंदबाजी अभ्यास किया. श्रीलंकाई टीम ने दिन में आराम करने का फैसला किया.

बुमराह ने यॉर्कर गेंदों के अलावा कई तरह के बाउंसर फेंके. साथ ही शार्दुल ठाकुर और शिवम दुबे के साथ मिलकर गेंदबाजी की. उन्होंने सिंगल स्टंप अभ्यास भी किया.

Missed this sight anyone?

How’s that from @Jaspritbumrah93 #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/hoZAmnvE2k

— BCCI (@BCCI) January 3, 2020