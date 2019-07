INDvsNZ Semi Final Match: न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेल रही टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही है. रिजर्व डे में हो रहे इस मैच में भारत की पारी शुरू होते ही पहले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आउट हुए और उसके कुछ ही देर बाद कप्तान विराट कोहली भी एलबीडब्ल्यू के शिकार होकर पवेलियन लौट गए. कोहली का विकेट भारतीय पारी के तीसरे ओवर में ही गिर गया. एक के बाद एक लगातार दो सूरमा बल्लेबाजों के विकेट गिरने से अभी टीम इंडिया संभली भी नहीं थी कि लोकेश राहुल भी विकेट के पीछे लपके गए. और इसके साथ ही मात्र 5 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने महत्वपूर्ण तीन विकेट गंवा दिए हैं.

इससे पहले मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे पहले सेमीफाइल में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य दिया है. मंगलवार को अधूरे रह गए इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बुधवार को केवल 28 रन ही जोड़ पाए. आज बचे हुए 23 गेंदों के खेल में उन्होंने 3 विकेट खोकर 28 रन बनाए. मैच दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बार कल लौटे दोनों खिलाड़ी आउट हो गए. रॉस टेलर रन आउट हुए, जबकि बुमराह ने टॉम लाथम को पवेलियन भेजा.

India lose their 3rd wicket, KL Rahul departs for 1. India 5/3 in 3.1 overs. #NZvIND https://t.co/I4FlrfdO91

