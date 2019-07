नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप क्रिकेट (ICC World Cup 2019) मुकाबलों में अपना दूसरा मैच मंगलवार को खेल रहे हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया टॉस हारने के बाद गेंदबाजी कर रही है. रवींद्र जडेजा को विश्व कप में अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं. सेमीफाइनल मैच में जडेजा ने कीवी खिलाड़ी हेनरी निकोलस को विश्व कप में अपना पहला शिकार बनाया है. इधर, उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा को अपने पति से कुछ और उम्मीदें भी हैं. रिवाबा ने रवींद्र जडेजा के विश्व कप में प्रदर्शन को लेकर कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि रवींद्र जडेजा को अपने हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिए देखूं.

भारत-न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबले में रवींद्र जडेजा के विकेट लेने के बाद रिवाबा ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही. रिवाबा ने कहा, ‘मेरी ख्वाहिश है कि मैं रवींद्र को वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में लिए देखूं…, और मुझे पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कर सकते हैं.’ रिवाबा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद रवींद्र जडेजा के ट्रॉफी के साथ जामनगर आने को लेकर भी उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, ‘मेरी इच्छा है कि वह विश्व कप जीत जाएं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर जामनगर आएं. महान भारतीय क्रिकेटर रंजीत सिंहजी और दिलीप सिंहजी भी जामनगर के ही थे. इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि रवींद्र जडेजा भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जामनगर आएंगे.’

Cricketer Ravindra Jadeja’s wife Rivaba Jadeja: My wish is too see Ravindra lifting the World Cup Trophy and bring it to Jamnagar. Ranjitsinhji and Duleepsinhji were also from Jamnagar, hope he will bring the Cup to Jamnagar. #CWC2019 pic.twitter.com/JpwE8uak4P

Ravindra Jadeja is the main man for India!

He bowls Henry Nicholls with a beauty, turning one back in between bat and pad.

A solid partnership comes to an end. Ross Taylor walks in…#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/bs8hVDfgSb

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019