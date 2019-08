लॉडरहिल (फ्लोरिडा): खेल के सबसे छोटे प्रारूप की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की टीम शनिवार को यहां पहले टी-20 मैच में भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई और पूरे ओवर खेलने के बाद नौ विकेट खोकर 95 रन ही बना सकी. सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में विंडीज के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की जल्दबाजी में लगातार विकेट खोते रहे. सिर्फ केरन पोलार्ड ने ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर विकेट पर जमने का साहस दिखाया और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 49 रन बनाए.

West Indies finish on 95/9!

A resounding performance from India in the field with wickets shared between six bowlers. Kieron Pollard contributed over half of West Indies’ total with a run-a-ball 49. #WIvIND LIVE ⬇️ https://t.co/4H9X8shLSq pic.twitter.com/EPXFGqTO00

— ICC (@ICC) August 3, 2019