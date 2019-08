लॉडरहिल (फ्लोरिडा): भारत ने शनिवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में वेस्टइंडीज को चार विकेट से हरा दिया. इस जीत ने जहां एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी की मजबूती दिखाई वहीं उसके बल्लेबाजों ने निराश किया. इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली भारत ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप की विश्व विजेता विंडीज को 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 95 रनों से आगे नहीं जाने दिया. भारत के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने तीन विकेट लिए.

#INDvsWI 1st T20I: India win by 4 wickets against West Indies, at Central Broward Park & Broward County Stadium, Florida. pic.twitter.com/6wEioi55cq

— ANI (@ANI) August 3, 2019