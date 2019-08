नार्थ साउंड (एंटीगा): अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर का दसवां शतक बनाया जबकि हनुमा विहारी केवल सात रन से शतक से चूक गये लेकिन इन दोनों की शानदार पारियों से भारत ने वेस्टइंडीज के सामने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को यहां 419 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. भारत ने चौथे दिन लंच के एक घंटे बाद अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 343 रन बनाकर समाप्त घोषित की. रहाणे ने 102 रन बनाये जो उनका पिछले एक साल में पहला शतक है. विहारी 93 रन बनाकर आउट हुए. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिये 135 रन की साझेदारी की. विहारी के आउट होते ही कोहली ने पारी समाप्त घोषित कर दी. भारत ने पहली पारी में 297 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 222 रन पर आउट कर दिया था.

It has been a solid batting effort from these two – Rahane (102) & Vihari (93). #TeamIndia set a target of 419 for West Indies 💪💪 #WIvIND pic.twitter.com/jKfgvLG8Gf

