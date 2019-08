नार्थ साउंड: अजिंक्य रहाणे ने एक छोर पर मोर्चा संभाले रखा जबकि हनुमा विहारी ने अपने करियर का दूसरा अर्धशतक जमाया जिससे भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन लंच तक रविवार को यहां चार विकेट पर 287 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली. पहली पारी में 81 रन बनाने वाले रहाणे अभी 221 गेंदों का सामना करके 90 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि विहारी 57 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिये अब तक 100 रन जोड़े हैं. भारत की कुल बढ़त अब 362 रन की हो गयी है और कप्तान विराट कोहली किसी भी समय पारी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं.

That will be Lunch on Day 4 – A brilliant effort from Rahane (90*) & Vihari(57*) as they put up a century stand – #TeamIndia 287/4, Lead by 362 runs #WIvIND pic.twitter.com/NnCHbvVlsW

