एंटिगा: भारत ने यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को चायकाल के बाद 27 रन के अंदर ही वेस्टइंडीज के छह विकेट झटक कर उसे हार की ओर धकेल दिया है. मेजबान वेस्टइंडीज को अभी भी मैच जीतने के लिए 404 रन और बनाने हैं जबकि उसके अब पांच ही विकेट शेष बचे हैं. चायकाल के समय रोस्टन चेज खाता खोले बिना नाबाद लौटे. डैरेन ब्रोवो (2) के आउट होते ही चायकाल की घोषणा कर दी गई.

How good was that session for #TeamIndia – 3 wickets for Bumrah & 2 for Ishant – WI 15/5 at Tea #WIvIND pic.twitter.com/LZEPsAKfgi — BCCI (@BCCI) August 25, 2019

भारत से मिले 419 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान वेस्टइंडीज ने सात के स्कोर पर क्रैग ब्रैथवेट (1) के रूप में पहला, 10 के स्कोर जॉन कैम्पवेल (7) के रूप में दूसरा और अपना पदार्पण टेस्ट मैच खेल रहे शामरा ब्रूक्स (2) के रूप में तीसरा तथा 13 के स्कोर पर शिमरोन हेटमेयर (1) के रूप में चौथा विकेट गंवा दिया. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन और ईशांत ने अब तक दो विकेट चटकाए हैं. इससे पहले, भारत ने उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (102) के शतक और हनुमा विहारी (93) तथा कप्तान विराट कोहली (51) के अर्धशतकों की मदद से अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 343 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 419 रनों का लक्ष्य रख दिया. भारत ने पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया था और उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 222 रन पर ऑलआउट कर दिया था. भारत को इस तरह पहली पारी में 75 रन की बढ़त हासिल थी.

It has been a solid batting effort from these two – Rahane (102) & Vihari (93). #TeamIndia set a target of 419 for West Indies 💪💪 #WIvIND pic.twitter.com/jKfgvLG8Gf — BCCI (@BCCI) August 25, 2019



भारत ने अपने कल के स्कोर तीन विकेट पर 185 रन से आगे खेलना शुरू किया. कप्तान विराट कोहली ने 51 और उपकप्तान रहाणे ने अपनी पारी को 53 रन से आगे बढ़ाया. भारत अपने कल के स्कोर में दो रन ही जोड़ पाया था कि कोहली आउट हो गए. चेज ने उन्हें अपना दूसरा शिकार बनाया. कोहली ने अपने कल के स्कोर में एक रन का भी इजाफा नहीं किया. कोहली के आउट होने के बाद रहाणे और विहारी ने लंच तक भारत को और कोई नुकसान नहीं होने दिया. लंच तक भारत चार विकेट पर 287 रन बना चुका था और उसे 362 रन की बढ़त थी.

1st Test. 1.4: WICKET! K Brathwaite (1) is out, c Rishabh Pant b Jasprit Bumrah, 7/1 https://t.co/5BlCvaLTSJ #WIvInd — BCCI (@BCCI) August 25, 2019



लंच के बाद रहाणे अपने करियर का 10वां शतक जमाने के बाद आउट हो गए. उन्होंने 242 गेंदों पर पांच चौके लगाए. रहाणे ने पहले तो कोहली के साथ चौथे विकेट के लिए 106 रन और फिर विहारी के साथ पांचवें विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की. रहाणे के आउट होने के बाद ऋषभ पंत (7) और विहारी भी 343 के स्कोर तक आउट हो गए. विहारी के आउट होते ही भारत ने पारी घोषित कर दी. विहारी ने 128 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्का लगाया. कोहली ने 113 गेंदों पर दो चौके लगाए. उनके अलावा लोकेश राहुल ने 38, चेतेश्वर पुजारा ने 25, मयंक अग्रवाल ने 16 और रवींद्र जडेजा ने नाबाद एक रन का योगदान दिया. वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने चार और केमार रोच, शेनन गेब्रियल तथा कप्तान जेसन होल्डर ने एक-एक विकेट लिए.