नार्थ साउंड (एंटीगा): भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल मानते हैं कि तकनीक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें रन जुटाने के लिये थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में अर्धशतक और पिछले साल इंग्लैंड में 149 रन के अलावा राहुल ने 2018 के शुरू के बाद से लंबे प्रारूप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है.

“Just need to keep my head down and show some patience.” https://t.co/lIF9d1HGYR

— ICC (@ICC) August 25, 2019