किंग्सटन: भारतीय टीम ने सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार के पहले सत्र का खेल खत्म होने तक दो विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं. विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दोनों टीमों के लिए पहला सत्र मिला जुला रहा.

72/2 at Lunch on Day 1 at Jamaica. Mayank Agarwal batting on 41*, Virat Kohli 5*. We will be back post Lunch #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/dSCwJVTcv8

