किंगस्टन: भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को विश्व चैम्पियनशिप के दूसरे टेस्ट मैच से पूर्व विश्लेषण के सीधे प्रसारण के दौरान सर विवियन रिचडर्स बीमार हो गए. रिचडर्स आधिकारिक प्रसारक सोनी के साथ मैच से पहले और बाद में विश्लेषण कर रहे हैं. उन्होंने मैच से पूर्व शो के दौरान बेचैनी की शिकायत की.

Sir Vivian Richards taken to hospital for check-up after falling ill during pre-match show

