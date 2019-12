India vs West Indies T20 Series: भारतीय क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हरा दिया. सीरीज जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli). कोहली सहित भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज में बेखौफ बल्लेबाजी की.

IND vs WI T20 Series: कोहली ने 183 की औसत से बनाए 183 रन, छक्के जड़ने में भी रहे अव्वल

मुंबई में बुधवार को खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी-20 में ओपनर केएल राहुल ने 91 रन की पारी खेली. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कोहली ने भी आक्रामक रूख अख्तियार कर क्रमश: 71 और नाबाद 70 रन बनाए.

उपरोक्त बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मेहमान विंडीज के सामने 241 रन का लक्ष्य रखा था. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की कप्तानी वाली विंडीज टीम 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी और 67 रन से मैच गंवा बैठी.

मुंबई में भारत ने टी-20 क्रिकेट इतिहास का अपना तीसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया था. इस मैच में कोहली ने घरेलू सरजमीं पर टी-20 में अपने 1,000 रन भी पूरे किए वहीं रोहित शर्मा ने एक छक्का जड़ने के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी और विंडीज के धुरंधर क्रिस गेल के क्लब में अपनी जगह बना ली. रोहित के इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 छक्के पूरे हो गए हैं। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले जबकि दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने.

इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की जमकर सराहना की है.

केएल राहुल बोले- रोहित शर्मा और विराट कोहली विध्वंसक मूड में थे

गांगुली ने ट्वीट किया, ‘ ज्यादातर लोग भारत की जीत की उम्मीद कर रहे होंगे. जीत हैरानी की बात नहीं है. काबिले तारीफ है कि भारत ने जिस तरह से निर्भीक होकर बल्लेबाजी की जो आज टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत बन गई है. बिना डरे हुए खेलो. कोई भी अपनी जगह के लिए नहीं खेलता, बल्कि जीत के लिए खेलता है. शाबाश इंडिया.’

Not many expected india to lose a series .. win was not a surprise .. what will stand out is the fearless batting which all will see in T20 now ..play without fear .. no one plays for his place but plays to win ..well done india @BCCI @imVkohli @JayShah @ImRo45

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 11, 2019