पोर्ट ऑफ स्पेन. मैन ऑफ दे मैच कप्तान विराट कोहली (120) और श्रेयस अय्यर (71) के बाद भुवनेश्वर कुमार ( 4 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए बारिश से बाधित दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 59 रनों से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विंडीज के सामने 280 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन विंडीज की पारी के दौरान 12.5 ओवर में आई बारिश के कारण मेजबान टीम को 46 ओवरों में 270 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन विंडीज 42 ओवरों में 210 रनों पर ही ढेर हो गई.

मेजबान टीम की शुरुआत धीमी रही. नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर जब विंडीज का स्कोर सिर्फ 45 रन था तभी क्रिस गेल 11 के निजी स्कोर पर भुवनेश्वर का शिकार हो गए. गेल यहां एक रिकॉर्ड अपने नाम कर ले गए. गेल ने इस मैच में अपने देश के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है. गेल के बाद शाई होप सिर्फ छह रन बनाकर खलील अहमद का शिकार हो गए. दूसरे सलामी बल्लेबाज इविन लुइस ने पहले शिमरन हेटमायर (18) के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी की और इसके बाद निकोलेस पूरन के साथ 56 रनों की साझेदारी की. इन दोनों साझेदारियों को कुलदीप यादव ने तोड़ा.

Superb performance by #TeamIndia as they take a 1-0 lead in the 3-match ODI series 🇮🇳🇮🇳 #WIvIND pic.twitter.com/ujClgsltS7

— BCCI (@BCCI) August 11, 2019