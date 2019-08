INDvsWI Test: सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने वापसी करते हुए अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाएं. कप्तान विराट कोहली के नाबाद 51 रन और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के नाबाद 53 रनों की मदद से भारत तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 260 रनों की बढ़त हासिल कर चुका है. कप्तान कोहली ने अब तक 111 गेंदों में दो चौकें जड़े हैं वहीं रहाणे ने 140 गेंदों में तीन चौकें लगाएं हैं. विंडीज खेमे के सबसे आक्रमक गेंदबाज केमार रोच की गेंद पर 17 के स्कोर पर रहाणे को जीवन दान मिला था और उसके बाद भारतीय उपकप्तान ने इस मौके का इस्तेमाल कर अपना 18वां अर्धशतक लगाया. कोहली का ये 21वां अर्धशतक है. इस जोड़ी के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 104 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

भारत ने पहली पारी में 297 रन का स्कोर बनाया और फिर उसने वेस्टइंडीज को 222 रन पर ऑलआउट कर पहली पारी में 75 रन की बढ़त हासिल थी. दूसरी पारी में भारत ने लंच तक बिना किसी नुकसान के 14 रन बना लिए थे. लंच के बाद टीम ने 30 के कुल स्कोर पर मयंक अग्रवाल (16), 73 के स्कोर पर लाकेश राहुल (38) और 81 के स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा (25) का विकेट गंवा दिया. मयंक ने 43 गेंदों पर दो चौके, राहुल ने 85 गेंदों पर चार चौके और पुजारा ने 53 गेंदों पर एक चौका लगाया.

Good comeback from #TeamIndia with Rahane & Virat scoring 50s each. 185/3 at Stumps on Day 3 – Lead by 260 runs #WIvIND 👌🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VguhBB1XEj

— BCCI (@BCCI) August 24, 2019