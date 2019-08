सेंट जोन्स (एंटीगा): भारत के खिलाफ शुक्रवार से जमैका में शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज मिगुएल कमिंस की जगह आलराउंडर कीमो पाल को वेस्टइंडीज की टीम में शामिल किया गया है. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा कि टखने में चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे कीमो पाल चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

IN: Keemo Paul

OUT: Miguel Cummins

The 🌴 squad for the second #WIvIND Test:https://t.co/ehvcyEWM3r

— ICC (@ICC) August 28, 2019