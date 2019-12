INDvWI 1st ODI: पिछले कुछ समय से खामोश युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) का बल्ला आखिरकार चेन्नई वनडे (Chennai ODI) में बोल पड़ा. विंडीज के खिलाफ हाल में संपन्न 3 टी-20 मैचों की सीरीज में पंत कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. उनके बल्ले से सिर्फ 51 रन ही निकल पाए थे.

IPL Auction 2020: इन 3 विदेशी खिलाड़ियों की लग सकती है सबसे ऊंची बोली

मुंबई टी-20 में खाता खोले बगैर आउट हुए पंत को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था. आलोचकों ने पंत की जगह संजू सैमसन को मौका देने की बात कही थी. वनडे में पंत पर काफी दबाव था. हालांकि इस दौरान टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली सहित कोच रवि शास्त्री का उन्हें समर्थन मिला.

चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में रविवार को जारी विंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पंत ने 69 गेंदों पर 71 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया.

श्रेयस अय्यर ने वनडे में सुलझाई नंबर-4 की समस्‍या, लगातार तीसरी बार किया ये काम

पंत ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की. पंत उस समय बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे जब टीम इंडिया 20 ओवर के अंदर रोहित शर्मा, केएल राहुल और कोहली का विकेट गंवा चुकी थी.

पंत की इस पारी को देख सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर प्रशंसा करने लगे. आइए जानते हैं फैंस ने उनकी इस शानदार पारी पर क्या कहा:-

From listening ‘Dhoni, Dhoni’ to make them say ‘Rishabh Pant’. He has finally delivered!! #INDvWI #pant pic.twitter.com/UYTFqEmGrK

Brilliant innings from Rishabh Pant. This is what i always said. When he comes early in innings, he will score a lot of runs.

Has now scored fifty in all 3 formats. More to come.

Chennai crowd were excellent for cheering #RishabhPant. #INDvWI #INDvsWI @RaviShastriOfc

— Shivam (@itsShivam18) December 15, 2019