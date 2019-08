किंगस्टन: टेस्ट क्रिकेट में हनुमा विहारी वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ दिया है. हनुमा विहारी की परिपक्वता से भरी पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन लंच के बाद तक सात विकेट पर 401 रन बना लिए थे. विहारी के साथ अपनी शतकीय पारी में 15 चौके जमाए. उनके साथ ईशांत शर्मा ने भी शानदार अर्धशतक जमाया है.

अपने कल के स्कोर 42 रन से आगे खेलते हुए हनुमा विहारी ने एक छोर संभालकर नाबाद 105 रन बना लिये हैं. उन्होंने 216 गेंदों का सामना किया और शानदार शतक जड़ते हुए भारत के स्कोर को चार सौ के पार पहुंचा दिया. अपनी नाबाद पारी में उन्होंने कुल 16 चौके मारे. हनुमा विहारी का इंशात शर्मा ने बखूबी साथ दिया और करियर का पहला अर्धशतक जमाया. इसके लिए उन्होंने 70 गेंदों का सामना किया और छह चौके भी मारे. इससे पहले भारत ने कल के स्कोर पांच विकेट पर 264 रन से आगे खेलते हुए ऋषभ पंत (27) का विकेट गंवाया जो दिन की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. वेस्टइंडीज के कप्तान जैसन होल्डर ने इनस्विंगर पर उन्हें आउट किया । होल्डर अब तक 62 रन देकर चार विकेट ले चुके हैं.

