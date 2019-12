भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने आज ही के दिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जो आज तक बरकरार है. सहवाग ने इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया था.

विराट कोहली ने विव रिचर्ड्स को कहा बिग बॉस, ये है वजह

‘मुल्तान के सुल्तान’ सहवाग ने 8 साल पहले यानी 8 दिसंबर, 2011 को विंडीज के खिलाफ चौथे वनडे में दोहरा शतक लगाया था. उस समय सहवाग वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने थे.

सहवाग ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम (Holker Stadium) में 149 गेंदों पर 219 रन की पारी खेली थी जिसमें 25 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. सहवाग ने इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया था. तेंदुलकर ने 24 फरवरी, 2011 को ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 200 रन की पारी खेली थी

नो-बॉल के नए नियम को लेकर विंडीज के कप्‍तान कीरोन पोलार्ड का बड़ा बयान

सहवाग इस मैच में टीम की कप्तानी कर रहे थे. वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले सहवाग दुनिया के इकलौते कप्तान हैं.

वनडे इंटरनेशनल में 6 बल्लेबाज जड़ चुके हैं डबल सेंचुरी

वनडे इंटरनेशनल में अब तक दुनिया के 6 बल्लेबाज डबल सेंचुरी जड़ चुके हैं. ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा (Rohit Sharma)दोहरा शतक जड़ने के मामले में सबसे आगे हैं. रोहित ने ये कारनामा तीन बार किया है जबकि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विंडीज के विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल (Chris Gayle), न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptil) और पाकिस्तान के ओपनर फखर जमां (Fakhar Zaman) ने एक-एक बार वनडे में ‘डबल धमाका’ किया है.

आईसीसी ने ‘नजफगढ़ के नवाब’ की इस पारी को किया याद

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सहवाग की इस बेहतरीन पारी को आज याद किया है. वर्ल्ड क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर वीरू की तस्वीर के साथ उनके आंकड़े को साझा किया है.

🔹 Runs ➜ 219

🔹 Balls ➜ 149

🔹 Fours ➜ 25

🔹 Sixes ➜ 7

🔹 Strike-rate ➜ 146.98#OnThisDay in 2011, Virender Sehwag smashed the second double century in men’s ODIs. His knock catapulted India to a total of 418/5 against West Indies.

🇮🇳 won the game by 153 runs pic.twitter.com/KXZJmT4umk

— ICC (@ICC) December 8, 2019