किंगस्टन: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को यहां पहली पारी में 117 रन पर समेटने के बावजूद फालोआन नहीं देने का फैसला किया और दूसरी पारी में लंच तक एक विकेट पर 16 रन बनाए. पहली पारी में 416 रन बनाने वाले भारत को पहली पारी के आधार पर 299 रन की बढ़त हासिल हुई लेकिन कप्तान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज को फालोआन नहीं देकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

A disciplined start from the West Indies bowlers means India go into the break 16/1.



भारत की कुल बढ़त 315 रन की हो गई है. लंच के समय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल छह जबकि चेतेश्वर पुजारा पांच रन बनाकर खेल रहे थे. भारत ने दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल (04) का विकेट गंवाया जिन्हें तेज गेंदबाज केमार रोच ने पगबाधा किया. इससे पहले वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत सात विकेट पर 87 रन से की और भारत ने 75 मिनट में 14.1 ओवर में मेजबान टीम के बाकी तीन बल्लेबाजों को भी आउट कर दिया. वेस्टइंडीज ने इस दौरान 30 रन जोड़े और स्कोर 117 रन तक पहुंचाया.

👍 indeed Jasprit!

Another sensational bowling performance from the India bowlers sees West Indies bowled out for 117!

India have not enforced the follow-on and will bat again, what do you think to that decision India fans? pic.twitter.com/uy8mUHt8W3

